«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу

Российский футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с немецким «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе немецкой команды «БайАрена», завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов. У «Байера» отличился Чарлес Арангис, передает ТАСС.

Соперник «Краснодара» в следующем матче определится после жеребьевки, которая пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Напомним, 14 февраля «Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в домашнем матче российской команды, что позволило подопечным Мурада Мусаева пройти в следующий раунд Лиги Европы за счет большего количества голов в гостях.