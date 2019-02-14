«Краснодар» и «Байер» сыграли вничью в Лиге Европы

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером» из Леверкузена завершился со счетом 0:0.

«Краснодар» играл на своем поле. 21 февраля предстоит ответный матч в Леверкузене, пишет «Чемпионат».