Пермские студенты сняли эротическое видео к 8 Марта

Студенты второго курса механико-математического факультета Пермского государственного университета записали эротическое поздравление для своих одногруппниц перед 8 Марта.

На видео они предстали без одежды – в белье или прикрытые фартуками – и обещают выполнять за них домашние дела, сообщает «ВКурсе».

«Привет, я знаю, как ты устала, поэтому сегодня вся работа по дому будет на мне», – говорит один из «актеров».

Изначально видео студенты собирались записать в аудитории института, но свободного помещения не нашли, поэтому выбрали общежитие. Видео они называют ответом на подарок к 23 Февраля, когда студентки испекли оригинальные печенье и торт.

При этом студенты подчеркнули, что не пытались как-то опорочить свой вуз, а сняли видео для девушек и разослали им в личные сообщения.

«Поскольку с учебным процессом предмет обсуждения не связан, то мы воздержимся от комментария. Это совершеннолетние люди, которые самостоятельно приняли решение о такой форме поздравления», – заявили в пресс-службе университета.

Напомним, в январе 2018 года в соцсетях появилось видео в стиле БДСМ со студентами Ульяновского авиаинститута, пародирующее популярный в прошлом клип Benny Benassi. В итоге курсантам, станцевавшим под песню Satisfaction в нижнем белье и форменных фуражках, был объявлен выговор, им грозило отчисление. В поддержку курсантов в Сети начался флешмоб, в котором другие курсанты, студенты и представители разных профессий повторили их клип.