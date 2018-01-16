Курсантов ульяновского авиаинститута сравнили с Pussy Riot за скандальное видео

Ректор Ульяновского института гражданской авиации (УВАУГА) Сергей Краснов сравнил скандальное видео, снятое местными студентами, с акцией панк-группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

«Печально. Но такое прощать невозможно. Что уж там нашло на них – личность хотели проявить или что-то творческое на них нашло, но это издевательство. Я бы даже сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА – это храм наук, который дает путевки в жизнь», – сообщил Краснов во вторник, передает Ulpressa.ru.

Краснов почти уверен, что скандальный ролик записали студенты его вуза. «Скорее всего, это наши курсанты, мы сейчас выясняем все точно. Случай из рук вон выходящий. Конечно, некоторые пишут, что ребята пошутили, но делали бы они это у себя дома, то никто бы не заметил. Они же были в фуражках гражданской авиации», – отметил ректор.

Он также заявил, что сейчас идет работа над выяснением личности фигурантов видео. Краснов пообещал сделать «самые серьезные» выводы, если окажется, что ролик записали студенты УИГА.

«Попытаемся все трезво оценить, обстоятельно разобраться, обязательно вызовем родителей и каждому отдельно дадим оценку», – заключил Краснов.

Напомним, во вторник в соцсетях появилось видео с якобы студентами УИГА, которые сняли неприличный ролик в стиле BDSM, пародирующий популярный в прошлом клип Benny Benassi ‘Satisfaction'.

В 2012 году участницы группы Pussy Riot устроили «панк-молебен» в московском Храме Христа Спасителя.