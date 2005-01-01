Плетнева объяснила свои слова о необходимости лечения геев

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сообщила: ее заявление о том, что гомосексуалистов необходимо лечить, является частным мнением.

Плетнева в беседе с РИА «Новости» подтвердила, что считает гомосексуалистов больными людьми. «Но если вы считаете, что это здоровые люди, на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные», – отметила она.

Депутат не смогла пояснить, как именно нужно лечить гомосексуалистов и добавила, что не является врачом. Она отметила, что ее высказывания касательно людей нетрадиционной сексуальной ориентации – это ее личное мнение.

Напомним, Плетнева в эфире программы журналиста Владимира Познера заявила, что гомосексуалов «нужно лечить», а ВИЧ-инфекция передается только половым путем.