Глава минздрава Ингушетии рассказала о спасении женщины на борту самолета

Министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова рассказала, как оказала помощь женщине на борту самолета во время перелета из Магаса в Москву.

Арапханова рассказала, что пассажирка самолета «была без сознания, были судороги, носовое кровотечение, давление и пульс». Министр «начала оказывать помощь, экипаж помогал, в течение часа нам удалось стабилизировать женщину, было предложено сделать экстренную посадку в Воронеже», передает РИА «Новости».

С учетом того, что состояние пассажирки стабилизировалось, «решили все-таки долететь до Москвы», где женщину «ожидал реанимобиль с бригадой врачей».

Министр добавила, что, возможно, у женщины случился приступ эпилепсии.

Она добавила, что на момент осмотра нарушений, связанных с мозговым кровообращением, не наблюдалось.

«Был длительный судорожный синдром. Через минут 20-30 состояние начало улучшаться, мы начали вводить внутривенно препараты, оказывать помощь, все, что нужно, у нас было. Это наша обязанность, я врач, в первую очередь, а не министр, ничего такого в этом нет», – подчеркнула Арапханова.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Вероника Скворцова во время перелета рейсом «Аэрофлота» по маршруту Москва – Ташкент оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок.