Скворцова оказала помощь пассажирке самолета Москва – Ташкент

Глава Минздрава России Вероника Скворцова во время перелета рейсом «Аэрофлота» по маршруту Москва – Ташкент оказала неотложную медицинскую помощь одной из пассажирок.

Во время полета одной из пассажирок стало плохо, у нее резко заболел живот, передает ТАСС.

По громкой связи в самолете объявили, что требуется врач, и Скворцова откликнулась на просьбу.

Министр оценила ситуация как неугрожающую жизни и принесла медикаменты из своей аптечки, которую всегда возит с собой. Состояние пассажирки стало улучшаться после приема лекарств.

Делегация Минздрава России направлялась в Узбекистан с двухдневным визитом.