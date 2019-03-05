США похвалили Украину за освоение «Джавелинов»

В США считают, что украинские военные прекрасно научились использовать противотанковую систему Javelin, поставленную Украине Вашингтоном в прошлом году, рассказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

Как передает ТАСС, генерал заявил, что США рассматривает поставки Киеву снайперского оружия, боеприпасов и морских военных систем, отметив, что последнее становится актуальным в свете инцидента в Керченском проливе. Скапаротти подчеркнул, что Вашингтон готов помочь Украине восстановить флот и снабдить всем необходимым для «сдерживания агрессивных действий со стороны России».

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что американские системы Javelin оказывают на российских военных «психологический эффект».

Ранее Дональд Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов, в том числе, на укрепление военно-технической базы.