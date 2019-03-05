Названа стоимость проезда от Москвы до Петербурга

Проезд по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга будет стоить порядка 2 тыс. рублей, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Он пояснил, что речь идет о цене в будний день при оплате наличными, передает РИА «Новости».

По его словам, эту сумму при помощи программ лояльности можно будет сократить почти вдвое.

«О пользе, в том числе, платных участков я могу сказать – интенсивность движения 30 тыс. автомобилей в сутки раньше была по М-10. Сегодня с М-10 на М-11 перекочевала половина трафика. Как только трафик поменялся на М-11, количество погибших при прохождении трассы от Москвы до Санкт-Петербурга сократилось вдвое», – сказал Петушенко.

Он добавил, что строительство скоростных дорог позволяют сохранять жизни людей. Глава «Автодора» подчеркнул, что всего через платные трассы в РФ в 2018 году было произведено 110 млн проездов.

Петушенко сообщил, что «зайцев»-водителей на платных дорогах будут тормозить с помощью замены гибких шлагбаумов на жесткие алюминиевые и при помощи фото- и видеофиксации на пунктах взимания платы.

«Мы расцениваем это (проезд «зайцем») у себя как воровство. Средства, которыми сейчас стали пользоваться, мы оцениваем их как легитимные, они нам уже позволяют говорить о том, что ситуация сдвинулась. Во-первых – проезд на светофорах, 90% пунктов взимания платы оборудованы светофорами, это раз. Система фотофиниша – начали выписывать квитанцию об уплате проезда на красный свет светофора», – заявил Петушенко.