Матвиенко увидела в конкурсе «Лидеры России» способ борьбы с утечкой мозгов

Активное развитие конкурса «Лидеры России» и участие в нем представителей из-за рубежа станут «хорошим лекарством от утечки мозгов», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко на встрече с женщинами-участницами конкурса «Лидеры России» во вторник отметила, что в 2019 году «впервые возможность принять участие в проекте (...) была предоставлена нашим соотечественникам, проживающим за рубежом», передает ТАСС.

«Сегодня участниками конкурса уже стали 227 тыс. человек из всех регионов нашей страны и 68 государств мира. Это действительно уже такой масштабный конкурс. Я думаю, что такое серьезное внимание к проекту станет хорошим лекарством от пресловутой утечки мозгов», – сказала она.

Председатель Совфеда с сожалением отметила, что в составе прошлогодних победителей и финалистов конкурса женщин было всего 15%.

«Надеюсь, что в этот раз будет больше женщин-победительниц», – добавила Матвиенко.

Она напомнила, что в этом году она сама решила стать одним из наставников, и пообещала «поддержку в полном объеме, заинтересованное внимание и оказание содействия в профессиональном росте» тому, для кого она станет таким наставником.

Матвиенко также намерена обратиться в администрацию президента с предложением о создании на одном из главных каналов страны («Россия-1» или Первый канал) телепередачи «История женского успеха», первыми участниками которой могли бы стать женщины – участницы конкурса «Лидеры России».

«Уверена, что она (передача) будет пользоваться огромным интересом и огромными рейтингами. Я буду ходатайствовать об этом, и начала бы я именно с женщин: «История женского успеха», – сказала председатель Совфеда.

«Если бы наша страна увидела каждую здесь сидящую с рассказом о ее истории успеха, уверяю вас, рядами пойдут. Давайте подумаем», – призвала Матвиенко.

При этом она раскритиковала телепередачи «о незаконно рожденных детях, о генетических экспертизах», на российском ТВ, заявив, что «то унизительно, это некрасиво».

«Что мы пропагандируем, что мы показываем?», – задалась она вопросом.

«Мы хотим, чтобы у нас было больше лидеров, чтобы у нас было больше успешных людей в стране. Это очень заразительно. Давайте сделаем такую телепередачу», – заключила сенатор.

Напомним, финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи. В нем примут участие 300 человек.

Конкурс 2018-2019 начался 10 октября прошлого года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек. С начала года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России.