Названы финалисты конкурса «Лидеры России»

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» определил финалистов по итогам выполнения задания «Сердце лидера»: в финале примут участие 300 человек из 21 региона России. Финал пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

В пятницу прошло заседание наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России». Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы конкурса, по итогам рассмотрения социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, был определен 31 победитель. Все они получили статус финалиста.

Таким образом всего в финале поучаствуют 300 человек. Полный список финалистов опубликован на сайте конкурса.

«По итогам заседания наблюдательного совета приглашения в финал получили представители 21 региона России: по 6 конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по 5 участников из Приволжского и Центрального, 4 – из Сибирского, 3 – из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов», – сообщил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

На рассмотрение наблюдательному совету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов.

Эксперты провели первичную оценку представленных 1072 видеоотчетов. В числе критериев отбора – эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

Члены наблюдательного совета особо отметили 7 социальных проектов с наиболее высокими баллами, которые представили участники, не вошедшие в лист ожидания. Авторы этих проектов не получили статус финалистов, но приглашены на финал в качестве гостей и будут отмечены памятными призами.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Напомним, что «Сердце лидера» – это одно из нововведений конкурса этого года. Задание было обязательным условием допуска в финал. Оно предполагало реализацию социального проекта, направленного на благо общества или отдельных социальных групп.

Конкурс 2018-2019 начался 10 октября прошлого года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек. С начала года региональные полуфиналы прошли во всех федеральных округах России. Финал пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.