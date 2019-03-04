Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп на год продлил ряд санкций против России в связи с кризисом на Украине, сообщает Белый дом.

Уведомление на этот счет направлено в Конгресс и опубликовано в Федеральном реестре.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – передает ТАСС текст пояснительной записки президента.

В документе поясняется, что речь идет о санкциях, принятых администрацией Белого дома 20 сентября 2018 года и 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года по Крыму.

В уведомлении Конгрессу указывается, что «действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине», угрожают миру и безопасности этой страны, а также ее суверенитету и территориальной целостности. Кроме того, находящиеся под санкциями люди обвиняются в содействии «расхищения активов» Украины.

Санкции касаются целого ряда граждан России, в том числе официальных лиц. Также в списке значатся должностные лица правительства экс-президента Украины Виктора Януковича и ряд крупных предпринимателей России, несколько компаний и руководство ДНР и ЛНР.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта.