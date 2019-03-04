Президент Владимир Путин принял приглашение посетить Катар, сроки визита пока не согласованы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, что Владимир Путин «был приглашен его высочеством эмиром Катара», и он «это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран», передает РИА «Новости».

Дату визита «предстоит определять протокольным службам глав государств».

Напомним, в феврале Россия и Катар начали переговоры по поставке С-400.