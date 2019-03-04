Запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана продлили до 5 марта

Управление гражданской авиации Пакистана (CAA) заявило, что воздушное пространство страны за некоторыми исключениями останется закрытым до 5 марта.

«Воздушное пространство останется закрытым для всех операций до 5 марта 2019 года, 8.00 по времени UTC (11.00 мск)», – сообщили в управлении, передает РИА «Новости».

Исключение распространяется на вылеты и прилеты в международных аэропортах Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада.

На прошлой неделе воздушное пространство страны было закрыто для коммерческих рейсов после обострения отношений Индии и Пакистана. В результате маршруты более 30 рейсов пяти российских авиакомпаний были изменены. Иностранные перевозчики, в том числе из стран СНГ, также внесли корректировки в полеты. Многие рейсы направлялись в обход пакистанской территории, что увеличивало время в полете в некоторых случаях на 2,5-4 часа.

В Ассоциации туроператоров России предсказали возможное подорожание авиабилетов из-за конфликта Индии и Пакистана.