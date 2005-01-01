В АТОР сказали, на сколько могут подорожать билеты из-за конфликта Индии и Пакистана

«Облет Пакистана увеличивает путь на час-полтора, вследствие чего повышается себестоимость кресла», – заявила газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, комментируя сообщение о возможном повышении стоимости авиабилетов на направлениях Юго-Восточной Азии.

Авиакомпании Azur Air и Nordwind сообщили АГН «Москва», что себестоимость полетов из России в Таиланд и обратно вырастет из-за изменения маршрутов и увеличения расходов топлива по причине закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

«Цены на авиабилеты пока не изменились, но их повышение возможно», – подтвердила Ломидзе.

Эксперт подчеркнула, что несмотря на трудности, направление по-прежнему остается одним из самых популярных.

«Направление по-прежнему пользуется очень большим спросом. Возможно, позже с пассажиров попросят доплату в размере от 50 до 100 долларов за удлинение маршрута», – сказала Ломидзе.

Ситуация с увеличением цен, по словам эксперта, распространится на все страны Юго-Восточной Азии, кроме Малайзии и Индонезии.

«У них изначально был другой путь, они над Пакистаном не летали», пояснила она.

Комментируя отмену рейсов авиакомпанией Tai Airways, эксперт сообщила, что компания приостанавливала полеты на один день в связи с изменением маршрута, на данный момент все рейсы восстановлены.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил о возможном изменении маршрута рейса в Таиланд, что приведет к подорожанию авиабилетов.

Thai Airways отменила полеты в Европу из-за конфликта Индии и Пакистана.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.