В РСТ рассказали о вернувшихся в Россию из-за конфликта Индии и Пакистана туристах

«Ситуация форс-мажорная, мы ждем ее разрешения», – заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, комментируя ситуацию с нарушением воздушного сообщения из-за конфликта между Индией и Пакистаном.

«Сейчас два самолета авиакомпании Azur Air, летевшие во Вьетнам и в Таиланд, развернулись и возвращаются в Россию. Один из них летел из Москвы в Фукуок, другой – из Санкт-Петербурга в Краби», – сообщила Тюрина.

Самолеты посадят в Екатеринбурге, и авиакомпании будут ждать нового безопасного авиакоридора, который должен быть утвержден авиавластями всех стран, подчеркнула Тюрина.

Для туристов, которые уже купили пакеты, по словам собеседницы, стоимость билетов не изменится. «Туристов довольно много, направление очень популярное, и мы надеемся, что новый коридор будет утвержден оперативно, чтобы туристы все-таки долетали до мест назначения», – сказала Тюрина.

Как скоро произойдет утверждение нового авиакоридора, пока не известно.

«Если потребуется размещение авиапассажиров вернувшихся двух рейсов в гостиницах Екатеринбурга, авиакомпания, по идее, должна это оплатить, хотя в этом нет ее прямой вины. Ситуация форс-мажорная, и мы ждем ее разрешения», – сказала эксперт.

Как изменится маршрут рейса в Таиланд в дальнейшем и отразится ли его изменение на стоимости авиабилетов, пока неизвестно, сообщила Тюрина.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил о возможном изменении маршрута рейса в Таиланд, что приведет к подорожанию авиабилетов.

Напомним, из-за военного конфликта Индии и Пакистана нарушено авиасообщение между Россией и Таиландом.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. В среду Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.