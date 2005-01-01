Конфликт Индии и Пакистана может поднять цены на рейсы из России в Таиланд

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал газете ВЗГЛЯД, что военный конфликт между Индией и Пакистаном может отразиться на маршруте перелета в Таиланд, что, в свою очередь, приведет к подорожанию авиабилетов на данном направлении.

Осауленко пояснил, что если на пути следования самолета возникают конфликтные зоны, то принимается решение их обойти, чтобы не подвергать риску пассажиров.

«Из истории авиации последних лет мы знаем, что стали повторяться ситуации, когда самолет летит и вдруг исчезает с радаров», – посетовал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что после оценки безопасности есть вероятность того, что маршруты в Таиланд будут изменены.

«Это не означает, что рейсы в Бангкок или Таиланд отменят, просто в случае необходимости будут найдены более безопасные маршруты», – пояснил Осауленко.

Отразится ли это на стоимости авиабилетов, будет зависеть от длительности конфликта между Пакистаном и Индией, считает эксперт.

«В начальной стадии на цене это точно не отразится, но если это растянется на долгосрочную перспективу, то через какое-то время подорожание авиабилетов вполне возможно. Альтернативные маршруты более длинные, а это дополнительное топливо и летное время», – пояснил Осауленко.

Напомним, из-за военного конфликта Индии и Пакистана нарушено авиасообщение между Россией и Таиландом.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», которая взяла на себя ответственность за нападение на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля. Пакистан утчерждает, что в среду сбил два самолета ВВС Индии и арестовал одного из пилотов.

Военный эксперт по просьбе газеты ВЗГЛЯД сравнил ВВС Индии и Пакистана.