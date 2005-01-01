Thai Airways отменила полеты в Европу из-за конфликта Индии и Пакистана

Национальная авиакомпания Таиланда Thai Airways отменила все рейсы в Европу в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном.

В четверг, согласно заявлению Thai Airways, были отменены полеты в Лондон, Мюнхен, Париж, Брюссель, Милан, Вену, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген, Осло, Франкфурт и Рим. Пассажирам, рассчитывавшим лететь этими рейсами, пришлось искать альтернативные пути возвращения домой, пишет Reuters.

«Прошлой ночью около 5 тысяч пассажиров, которые прибыли в аэропорт на регистрацию, не смогли вылететь, в основном это пассажиры Thai Airways», – сообщил глава туристической полиции в аэропорту Суварнабхуми, полковник Умнарт Чомшай.

Представители Thai Airways заявили, что авиакомпания возобновит полеты позже в четверг после того, как Китай предоставит разрешение на использование своего воздушного пространства для почти 12 рейсов в Европу. В то же время все рейсы в и из Пакистана отменены.

Ранее эксперты сообщили газете ВЗГЛЯД, что конфликт Индии и Пакистана может поднять цены на рейсы из России в Таиланд. Кроме того, стало известно о вернувшихся в Россию из-за конфликта Индии и Пакистана туристах.

Эскалация конфликта между странами произошла после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю боевиков в Пакистане. В ответ пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обмен авиаударами между Индией и Пакистаном не приведет к полноценной войне между двумя ядерными державами, и разбиралась в том, какую выгоду может извлечь Россия из этого конфликта.