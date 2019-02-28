Российские авиакомпании изменили десятки маршрутов из-за конфликта Индии и Пакистана

Маршруты пяти российских авиакомпаний были изменены 28 февраля в связи с вооруженным конфликтом между Индией и Пакистаном, заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

Как передает РИА «Новости», перевозчики изменили 33 рейса, 29 из которых уже выполнены, а остальные будут совершены до конца дня.

Изменения в работе авиакомпаний были вызваны закрытием воздушного пространства Пакистана. Сообщается, что, в частности, по уточненным маршрутам выполнялись рейсы во Вьетнам и Таиланд.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предсказали возможное подорожание авиабилетов из-за конфликта Индии и Пакистана.

Отношения между странами обострились, после того, как 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю пакистанской исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение 14 февраля на индийский военный конвой в штате Джамму и Кашмир.

Эксперт по Индии Андрей Володин рассказал, какие последствия может повлечь конфликт.