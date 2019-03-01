Воздушное пространство Пакистана оставили закрытым до 4 марта

Власти Пакистана продлили запрет на использование воздушного пространства страны до утра 4 марта с исключениями для четырех аэропортов, сообщает управления гражданской авиации Пакистана.

Воздушное пространство будет закрыто для всех полетов до 08.00 UTC (11.00 мск) понедельника, кроме рейсов из и в международные аэропорты Карачи, Пешавара, Исламабада и Кветты. Эти воздушные гавани с некоторыми ограничениями смогут начать обслуживать рейсы с 16.00 мск пятницы, передает ТАСС.

В результате закрытия воздушного пространства маршруты более 30 рейсов пяти российских авиакомпаний были изменены. Иностранные перевозчики, в том числе из стран СНГ, также внесли корректировки в полеты. Многие рейсы направлялись в обход пакистанской территории, что увеличивало время в полете в некоторых случаях на 2,5-4 часа.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предсказали возможное подорожание авиабилетов из-за конфликта Индии и Пакистана.

Отношения между странами обострились, после того, как 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по тренировочному лагерю пакистанской исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад», взявшей на себя ответственность за нападение 14 февраля на индийский военный конвой в штате Джамму и Кашмир.

Эксперт по Индии Андрей Володин рассказал, какие последствия может повлечь конфликт.