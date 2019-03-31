В США выбрали подходящее для войны с Россией оружие стран НАТО

Американский портал Business Insider назвал «самые мощные» образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.

На первом месте в этом списке оказался американский стелс-истребитель F-35 Lightning II. Автор статьи считает, что конкурирующие державы якобы не смогли создать аналог, сравнимый с этим самолетом по незаметности и продвинутости оборудования, передает РИА «Новости».

Издание также оценило возможности истребителя Eurofighter Typhoon, созданного в кооперации рядом европейских стран. По мнению автора, эта машина по боевым возможностям сопоставима с последними модификациями Су-35, поэтому вполне может противостоять «смертоносному российскому истребителю».

Далее, по версии автора статьи, идут американские стратегические бомбардировщики – B-52, B-2 Spirit и B-1B Lancer, снятые с производства более 20 лет назад. Актуальность этих машин автор объясняет необходимостью обеспечить сдерживание противника путем регулярной ротации бомбардировочной авиации в Европе.

Также в списке оказался американский противолодочный самолет P-8A Poseidon, который, как утверждается, является одними из лучших «охотников» за подводными лодками.

В качестве средства противодействия подлодкам издание также выделяет фрегаты, которые стоят на вооружении Италии, Франции, Испании, Норвегии и Дании.

Кроме того, издание упоминает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Эти машины могут нести до 16 ракет Hellfire класса «воздух-поверхность», благодаря чему способны наносить «разрушительные удары» по вражеской технике, отмечает автор.

Среди бронетехники альянса издание отмечает немецкий основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2, который получил репутацию «несокрушимого» и по-прежнему считается одним из лучших в НАТО наряду, как полагает автор, с американским M1 Abrams и британским Challenger 2.

В списке также оказались американские авианосцы класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot и подводные лодки класса Virginia.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин рассказал, для чего миролюбивой России не имеющее мировых аналогов оружие.

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