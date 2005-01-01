Путин рассказал, для чего миролюбивой России не имеющее аналогов оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается миролюбивым государством, но будет развивать оборонный потенциал ради обеспечения безопасности страны.

«Россия – миролюбивое государство, мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности. Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные силы», – сказал Путин перед началом торжественного концерта, посвященного Дню защитника Отечества, передает РИА «Новости».

Руководство страны осознает, что «современный мир сложен и противоречив, что в нем пока еще немало неразрешенных конфликтов, вызовов, угроз», добавил глава государства. «Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остается для нас безусловным приоритетом», – подчеркнул президент.

За последние годы боеспособность России, выучка военных, слаженность их действий сильно выросли, напомнил Путин. Глава государства заметил, что это подтверждается не только учениями, но и боевыми действиями в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действовали смело, решительно и эффективно, проявили свои самые лучшие качества, сражаясь в Сирии, защищая интересы нашей страны, интересы России», – сказал Путин.

Российский лидер также указал, что аналогов российских вооружений в мире еще долго не появится.

«Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и я думаю, что еще долго не будут (иметь)», – сообщил Путин.

По его словам, такого результата удалось достигнуть с помощью системных целенаправленных государственных мер, напряженной работы ученых, конструкторов и всей оборонной промышленности в целом.

«Их уникальные достижения – основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит, и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития», – заключил президент.