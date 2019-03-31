Энергосистема Венесуэлы подверглась новым кибератакам

Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что энергетический комплекс Венесуэлы за последние дни подвергся нескольким синхронным кибератакам.

По словам министра, новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 марта и 30 марта, передает ТАСС.

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«Будьте уверены, что мы победим попытки саботажа и добьемся полного восстановления национальной электрической системы», – заявил Родригес, слова которого приводит пресс-служба президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Напомним, в среду неназванный американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что в числе россиян, прибывших на прошлой неделе в Венесуэлу, якобы есть специалисты по кибербезопасности.

Эти сообщения прокомментировал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, назвав возможные задачи, которые могли быть поставлены перед российскими специалистами по кибербезопасности в случае их появления в Венесуэле.

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