В протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие свыше 33 тыс. человек

По официальным данным правоохранительных органов, в манифестациях «желтых жилетов» во Франции в рамках двадцатого общенационального дня протестов, состоявшегося в субботу, 31 марта, приняли участие около 33,7 тыс. человек, из них около 4 тыс. человек вышли на улицы в Париже.

По последним данным префектуры полиции, в ходе митингов в Париже были задержаны 37 человек, а в целом во Франции количество задержанных, по информации МВД, превысило 100 человек, из них 56 манифестантов были взяты под стражу, передает ТАСС.

Напомним, 16 марта французские власти арестовали около 200 участников акции протеста «желтых жилетов» в Париже, протесты сопровождались многочасовыми столкновениями с полицией.

Первоначально массовые манифестации «желтых жилетов», начавшиеся во Франции 17 ноября 2018 года, были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Униформой движения тогда же стал светоотражающий жилет автомобилистов. Со временем список требований движения заметно расширился и охватывает теперь не только социально-экономическую сферу, но и политику.