После субботней акции «желтых жилетов» в Париже арестовали 200 человек

Французские власти арестовали около 200 участников субботней акции протеста «желтых жилетов» в Париже, сопровождавшейся многочасовыми столкновения между полицейскими и манифестантами, сообщил телеканал BFM со ссылкой на прокуратуру.

Всего были задержаны 237 участников беспорядков, из них некоторых отпустили на свободу, еще около 200 человек, 15 из которых несовершеннолетние, арестованы, передает ТАСС.

Накануне в Париже на акции «желтых жилетов» произошли масштабные беспорядки, участники протеста устроили пожар, 11 человек получили ранения.

Акция «желтых жилетов» прошла во Франции в 18-й раз. На улицы столицы вышли более 7 тыс. человек.