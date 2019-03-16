«Желтые жилеты» подожгли здание в Париже, много пострадавших

В Париже на акции «желтых жилетов» начались масштабные беспорядки, участники протеста устроили пожар.

Несколько демонстрантов подожгли банк, расположенный на первом этаже жилого дома недалеко от Елисейских полей, в итоге 11 человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что 11 человек, в том числе двое полицейских, получили легкие ранения. Кроме того, спасатели смогли вытащить из огня женщину и ребенка, которые были заблокированы на втором этаже здания.

Акция «желтых жилетов» проходит во Франции в 18-й раз. По данным МВД, в эту субботу на улицы столицы вышли более 7 тыс. человек, из которых около 1,5 тысяч ведут себя агрессивно.