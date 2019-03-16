Акция «желтых жилетов» переросла в серьезные беспорядки в Париже

На улицах столицы Франции в 18-й раз проходит акция движения «желтые жилеты», в ходе массовых столкновений протестантов с полицией ранен журналист из России.

Утром колонна из нескольких тысяч человек собралась у Триумфальной арки и около часа ходила по прилегающим улицам. Агрессивно настроенные участники акции провоцировали полицию и нарушали мирный порядок, правоохранительные органы многократно применяли слезоточивый газ, сообщает РИА «Новости».

После шествия люди собрались у подножия Триумфальной арки в начале Елисейских полей. Они стали закидывать полицейских снарядами, камнями и мусором, сопровождая попадания одобрительными возгласами. Демонстранты также громили магазины на Елисейских полях, среди которых был бутик Hugo Boss.

Полиция применила резиновые пули, чтобы рассеять толпу и освободить площадь. В результате около 64 человек были задержаны.

Как заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, в акциях в Париже участвуют «от 7 до 8 тысяч человек», из которых «около 1,5 тысячи настроены агрессивно и пришли, чтобы громить».

Позже полиция применила водомет для разгона демонстрантов.

Также во время протестов был ранен российский журналист, когда вел трансляцию с места события. Сейчас он направлен в больницу, так как не может передвигаться самостоятельно.

Напомним, протесты «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Демонстранты требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин. Однако с тех пор протесты продолжаются, в них принимают участие недовольные социальной политикой французских властей. В феврале стало известно, что правительство Франции собирается ужесточить законодательство о протестах.