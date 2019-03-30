Порошенко запутался в жалобах на Москву

Украинский президент Петр Порошенко запутался, когда в эфире украинского телеканала принялся жаловаться на Москву.

«Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе. Он находится в Москве», – заявил действующий глава украинского государства, слова которого приводит «Рен ТВ».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Порошенко регулярно делает богатые по смыслу оговорки. Так, в феврале он пообещал «дать отпор украинскому агрессору». Ранее Порошенко заявлял об «украинском оккупанте», который топчет украинскую землю, а также благодарил сторонников за «защиту врага» Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД