Порошенко поблагодарил сторонников за «защиту врага» Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Закарпатскую область в очередной раз оговорился и поблагодарил причастных «за защиту врага» страны - то есть, как следует из контекста, собственные вооруженные силы.

Глава государства выступал на мероприятиях в мемориальном комплексе «Красное Поле», передает УНИАН.

«Я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных - всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», – сказал Порошенко.

Украинский президент регулярно делает подобные оговорки. Последняя до этого момента была отмечена в феврале, когда Порошенко в ходе выступления на митинге в городе Жолква пообещал «дать отпор украинскому агрессору».

В январе 2018 года он оговорился, заявив об «украинском оккупанте», который топчет украинскую землю.

В 2015 году украинский президент назвал убийц сотрудника СБУ Виктора Мандзика «циничными бандерами».