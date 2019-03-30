Кадыров стал «Героем ислама» и кавалером ордена «Звезда Иерусалима»

Всемирная исламская лига присвоила главе Чечни Рамзану Кадырову титул «Герой ислама»; кроме того, руководитель республики стал кавалером высшей награды Палестины – ордена «Звезда Иерусалима».

Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Чеченской Республики, церемония вручения наград состоялась во время торжественного приема главы республики в грозненском дворце торжеств «Сафия» участников международной исламской конференции, передает РИА «Новости».

Международная религиозная конференция «Ислам – послание милости и мира» проходила в Москве и Грозном 28-30 марта. В пятницу участники форума прибыли в Грозный, где провели заключительное заседание. В рамках конференции обсуждались отношения России с исламским миром, проблемы исламофобии и международные проблемы. В форуме участвовали делегаты и гости из 43 стран мира, в том числе Саудовской Аравии, Египта, Китая, Ирака, Ирана, Пакистана, Палестины, Турции, Франции, США и других.

Организаторы форума – региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, Духовное управление мусульман Чечни, Всемирная исламская лига, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования и Институт востоковедения Российской академии наук.