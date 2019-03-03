Назначена дата встречи глав Генштабов России и США

В понедельник начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретится в Вене с председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом, сообщается в заявлении официального представителя КНШ полковника Патрика Райдера.

«Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд встретится с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым 4 марта в Вене, в Австрии», – передает ТАСС текст заявления.

Последний раз они общались в начале января, тогда они обсуждали ситуацию в Сирии на фоне заявлений США о выводе войск из этой страны.