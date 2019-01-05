Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в Минобороны.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом, а также обсудили другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Официальный представитель КНШ полковник Патрик Райдер подтвердил факт проведения переговоров, уточнив, что разговор был посвящен вопросам, представляющим взаимный интерес России и США в Сирии.

«В соответствии со сложившейся практикой, оба [генерала] согласились не раскрывать подробности разговора», – отметил полковник.

Накануне Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России.