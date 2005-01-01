Американские СМИ: Британия растеряла всех друзей в Европе

У Великобритании больше не осталось друзей в Евросоюзе; Лондону больше не у кого просить поддержки на переговорах по выходу из ЕС, в результате провальной стратегии Терезы Мэй страна оказалась в изоляции, пишет Bloomberg.

Автор статьи обращает внимание на заявления премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, когда-то называвшего себя «лучшим другом» Великобритании, а сейчас выступившего с жесткой критикой правительства Мэй на переговорах по Brexit. Это очень показательный момент, подчеркивает Bloomberg, содержание статьи которого приводит ИноТВ.

Даже в условиях, когда ЕС раздирают внутренние распри, все 27 членов блока в целом сумели сохранить единую позицию на переговорах с Лондоном, или же, по крайней мере, придерживались именно той линии, которую задал Брюссель, отмечает автор статьи.

Как указано в публикации, за минувшие два года Мэй «израсходовала немало репутационного капитала»: она начала переговоры о Brexit в «неприятной и жесткой» манере, переоценив способность Лондона «добиться от ЕС таких же хороших условий торговли, как если бы страна оставалась членом блока».

Bloomberg критикует Британию за неспособность сформировать внутри Европейского союза коалицию стран, которые могли бы помочь ей добиться своего. Так, Германия и Нидерланды, ключевые члены ЕС, отвернулись от Лондона из-за «противоречащих логике требований обеспечить ему привилегированный доступ к рынку, который он сам хочет покинуть, и не мешать ему подписывать свои собственные соглашения о свободной торговле».

Польша и Венгрия, которых Bloomberg относит к странам, придерживающимся пробританских позиций, все равно встали на защиту «неотделимости единого рынка от обеспечения прав их граждан», говорится в статье. У стран, которые получают от ЕС больше, чем вкладывают в него, есть все основания «следовать генеральной линии Брюсселя», уверен автор статьи.

Многие страны в случае поддержки Лондона боятся оказаться вытолкнутыми из интеграционных процессов внутри ЕС, а к тому же «слишком верят в НАТО», чтобы верить, что после выхода из ЕС Британия резко ударится в изоляционизм, рассуждает автор.

Если и в случае возможного переноса выхода Британии из Евросоюза Мэй затянет переговоры до очередной крайней даты, отсутствие у нее друзей в Европе может оказаться фатальным для ее политической карьеры, заключает Bloomberg.

Американская The New York Times уже окрестила Мэй «леди вечного кризиса». В публикации отмечалось, что британский премьер оказалась в «дне сурка», каждое утро которого начинается с тяжелого политического кризиса.

Как сообщали британские СМИ, выход Великобритании из ЕС могут перенести.

Напомним, 14 февраля депутаты Палаты общин парламента Великобритании проголосовали против подхода премьера Терезы Мэй по реализации Brexit. До этого они отвергли сделку по Brexit, которую утвердили в ЕС.