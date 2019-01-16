Американские СМИ назвали Терезу Мэй «леди вечного кризиса»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась в «дне сурка», каждое утро которого начинается с тяжелого политического кризиса, пишет американская The New York Times.

В статье NYT Мэй называют «леди вечного кризиса». В публикации говорится, что британская политика – это «странный мир», «день сурка», в котором миссис Мэй каждый день просыпается, чтобы оказаться в тяжелом политическом кризисе, и каждый день выживает в своем мрачном, безжалостном стиле».

Автор публикации ссылается на статью в The Independent, в которой после того, как правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия с перевесом в 19 голосов, британского премьера назвали «несокрушимой». «Она – таракан в ядерную зиму. Водоросль, выживающая в сернистом газе из подводного вулкана, на семимильной глубине от дневного света. Это Nokia 5210», – пишет издание.

Напомним, во вторник парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй. После этого британский премьер призвала все политические силы Соединенного Королевства к объединению для реализации Брекзит.

Между тем в Еврокомиссии призвали приготовиться к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза.