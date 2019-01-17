Мэй призвала политиков Британии к объединению ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала все политические силы Соединенного Королевства к объединению для реализации Brexit.

По словам Мэй, «сейчас пришло время оставить в стороне собственные интересы», передает ТАСС.

«Нам необходимо конструктивно работать вместе над тем, чтобы изложить то, чего хочет парламент. Поэтому я приглашаю членов парламента из всех партий объединить усилия для продвижения вперед», – заявила премьер-министр Великобритании после отказа парламента Соединенного Королевства выражать недоверие правительству Мэй.

Она выразила уверенность, что подавляющее большинство британцев считает необходимым, чтобы правительство страны реализовало Brexit, несмотря на то, что депутаты Палаты общин отвергли соглашение между Лондоном и Брюсселем.

«Сделка с Евросоюзом, над заключением которой я работала, была отвергнута парламентариями с большой разницей в числе голосов. Я считаю своим долгом выполнить распоряжение британского народа о том, чтобы покинуть ЕС. И я намерена это сделать», – подчеркнула Мэй.

Напомним, во вторник парламент Британии отверг предложенную Мэй сделку с ЕС по Brexit. Тем не менее британские законодатели отказались выражать недоверие правительству Мэй.

Тем временем в Еврокомиссии призвали приготовиться к неконтролируемому выходу Британии из Евросоюза.