Лондон задумался о переносе Brexit

Выход Великобритании из ЕС могут перенести, сообщают СМИ.

Кабинет премьер-министра Терезы Мэй рассматривает возможность обращения к ЕС с предложением перенести Brexit на два месяца, если к 12 марта парламент страны не поддержит соглашение.

В Брюсселе же хотели бы отложить Brexit до конца 2020 года (завершение бюджетного периода ЕС), передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph и Guardian.

Продлить срок выхода из ЕС требуют как однопартийцы Мэй, так и оппозиция, а некоторые министры грозят ответить отставкой на Brexit без сделки. Правое крыло Консервативной партии выступает против переноса.