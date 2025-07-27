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    Макрон раскалывает Запад Палестиной
    Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки
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    На ЗАЭС предупредили о крайне высокой угрозе ядерной безопасности
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    27 июля 2025, 03:15 • Новости дня

    Марочко: ВС России закрепились на восточных Федоровки в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись в Федоровке Донецкой Народной Республики (ДНР) и закрепились на восточных окраинах, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши войска продвинулись в данном населенном пункте и уже закрепились на восточных окраинах. Боестолкновения идут на регулярной основе, но украинские боевики здесь сопротивляются», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, рельеф позволяет ВСУ обороняться, но российские бойцы  пытаются обходить Федоровку и с севера, и с юга.

    Как писала 23 июля газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска приступили к активным штурмовым действиям в районе населенного пункта Федоровка после освобождения Новоторецкого.

    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 11:23 • Новости дня
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    ВСУ признали гибель украинских пленных на борту Ил-76
    @ СК РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове прошли похороны 12 украинских пленных, погибших при крушении российского Ил-76, сбитого в январе над Белгородской областью.

    Вооруженные силы Украины подтвердили, что на борту сбитого в январе 2024 года Ил-76 в Белгородской области находились украинские пленные, передает ТАСС.

    Представители 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила сообщили об этом на своей странице в Facebook (деятельность компании Meta признана экстремистской в России).

    Во Львове прошли похороны 12 военных, находившихся среди пленных на борту российского самолета Ил-76. Тела погибших удалось вернуть только сейчас, отмечают в бригаде.

    «Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. <…> Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы провели их в последний путь», – говорится в опубликованном сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что на борту сбитого Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России заявил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины из комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    Junge Welt раскрыла причину внезапного отступления Зеленского в вопросе закона о НАБУ
    @ Suzanne Plunkett/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение относительно закона о НАБУ после вмешательства европейских структур, что связано с необходимостью финансовой поддержки, пишет издание Junge Welt.

    Владимир Зеленский был вынужден изменить принятое им решение по закону об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под влиянием давления со стороны Европы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в издании Junge Welt.

    В статье отмечается, что политика часто требует «отступать в нужный момент», и примером такого развития событий стало поведение Зеленского после подписания спорного закона о НАБУ. «То, что политика – это искусство отступать в нужный момент, можно наблюдать и в наши дни на Украине. <...> Но почему такое резкое отступление?», – задаются вопросом авторы материала.

    По мнению журналиста, противники этого законопроекта, выступающие против коррупции на Украине, обратились за поддержкой к Евросоюзу. Поскольку Зеленский в нынешних условиях вынужден обращаться к Евросоюзу за финансовой помощью для нужд военных, он оказался в ситуации, когда ему пришлось уступить требованиям Брюсселя, даже если это может повлиять на его репутацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве. Депутаты, поддерживающие Зеленского, испугались голосования по отмене закона о НАБУ. Зеленский запер послов стран G7 в комнате без связи в день принятия закона о НАБУ.

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    26 июля 2025, 13:51 • Новости дня
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    Жители Полтавской области заблокировали автобус военкомов и освободили мобилизованных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтавской области группа местных жителей заблокировала автобус военкомата, после чего нескольким мобилизованным удалось покинуть транспорт и скрыться.

    В Полтавской области группа жителей заблокировала автобус с мобилизованными и помешала сотрудникам территориального центра комплектования доставить их в учебный центр, передает ТАСС. Инцидент произошел на одной из дорог, когда несколько человек в гражданской одежде физически остановили транспортное средство.

    По информации областного военкомата, «группа людей в штатском перекрыла дорогу транспортному средству, в котором к учебному центру направлялись мобилизованные мужчины». В результате, как уточняют в военкомате, в ходе силовых действий со стороны гражданских автобус получил повреждения, а часть призванных мужчин сумела скрыться в неизвестном направлении.

    Военкомы уже направили официальные жалобы в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил мужчину с повесткой во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа для избежавших призыва в Киеве, которая составляет 20 тыс. евро. Украинские военнопленные пообещали отомстить за случаи принудительной мобилизации.

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    26 июля 2025, 07:34 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные заняли Голубовку под Купянском в Харьковской области Украины, а также Бойковку в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, армия России улучшила тактическое положение в северной части Радьковки, «действовала в районе Московки». «Также нашими войсками была занята Голубовка. На данный момент идет зачистка местности», – приводит его слова ТАСС.

    Марочко уточнил, что зачистка местности необходима для дальнейшего выравнивания линии фронта у Голубовки, после чего возможно продвижение российских подразделений к Купянску. Он отметил, что в окрестностях Купянска Киев сосредоточил до трех бригад ВСУ.

    Также российские военные после освобождения Новоторецкого быстро вошли в соседнюю Бойковку в ДНР, где сейчас продолжается зачистка. Эксперт отметил, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт, однако отдельные отряды еще присутствуют в окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Вооруженные силы Украины вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    26 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    Сырский назвал пять «самых горячих направлений» на фронте для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пять направлений на фронте, где сложилась наиболее напряженная обстановка для ВСУ.

    Сырский отметил, что он подробно рассказал о ситуации на фронте во время заседания ставки верховного главнокомандующего Украины. Он назвал « самые горячие направления» для ВСУ. По его словам, наиболее напряженная ситуация сейчас на Покровском (под Красноармейском ДНР), Новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области Украины), Северослобожанском (север Сумской области Украины), Добропольском (северо-запад ДНР) и Лиманском (север ДНР) направлениях, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.


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    26 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) и Малиевка в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новогеоргиевки Днепропетровской области, Искры ДНР и Темировки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Алексеевки, Бессаловки, Пролетарского, Марьино и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Тихим, Меловым Харьковской области и городом Харьков, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 215 военнослужащих, танк, три бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасаим.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дачного Днепропетровской области, Удачного, Родинского, Полтавкии Красноармейска ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих, танк, две бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны ВСУ и теробороны около Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

    Уничтожены свыше 60 военнослужащих, артиллерийское орудие, три склада с боеприпасами и четыре станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР, в частности, они освободили Варачино в Сумской области и Новоторецкое в ДНР.

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    26 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ

    Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ

    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Владимира Зеленского против антикоррупционных структур на Украине могут подтолкнуть Москву полностью прекратить переговоры, поскольку доверие к нему ослабло, сообщает Unherd.

    Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.

    МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.

    Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.

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    26 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Минобороны: Зеленый Гай был ключевым опорным пунктом ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Зеленый Гай на территории ДНР, служивший укрепленным опорным пунктом украинских формирований, перешел под контроль российских войск после активных боев, рассказали в Минобороны.

    Освобожденный российскими войсками населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике был крупным опорным пунктом украинских формирований, прикрывавшим пути к административной границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС.

    В Министерстве обороны отметили, что штурмовым подразделениям при освобождении Зеленого Гая активно помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. По данным Минобороны, украинские формирования понесли потери и были вынуждены покинуть позиции.

    После завершения боя российские военнослужащие провели зачистку зданий и вывесили российские флаги. Сейчас инженерные подразделения занимаются разминированием самого поселка и прилегающих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ДНР сообщили об освобождении Зеленого Гая. В субботу в Минобороны подтвердили, что российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

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    27 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота

    Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Флотские всегда за родину и честь»

    Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота
    @ Скриншот с видео/пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Военно-морского флота моряков, матросов, офицеров и всех, кто в разные годы и эпохи создавал славу и мощь российского флота.

    «Со времен Петра Первого флот был и остается достоянием и гордостью Отечества, а представители военного морского сословия заслуженно пользуются особым почетом и искренним уважением нашего народа. Давно известно, что флотские всегда за Родину и честь», – сказал президент в видеообращении, размещенном на сайте Кремля.

    Он указал на силу духа и храбрость, знания и честность, прямоту и братство, воспитанные в условиях суровой морской службы, главный смысл которой – искренняя, сердечная, незыблемая любовь к Отчизне.

    «Все это передается из поколения в поколение. Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в Мировом океане», – отметил Путин.

    Президент напомнил, что морская составляющая ядерной триады России набирает мощь. В ее основе – группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает потенциал.

    Строительство крейсера «Князь Пожарский» завершено, на различных этапах создания две субмарины проекта «Борей-А» и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Утверждена новая стратегия развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

    По словам Путина, ключевым качеством обновленного флота России станет способность оперативно адаптироваться к изменениям стратегической обстановки, учитывать тенденции и прогнозы, перспективы развития международного сотрудничества на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

    Путин подчеркнул доблесть военных моряков и пехотинцев, которые сражаются в зоне специальной военной операции.

    «Сражаются дерзко, героически. За правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России», – сказал президент.

    В завершение Путин поблагодарил личный состав Военно-морского флота за безупречное выполнение поставленных задач и достижения в укреплении морской мощи России. Он пожелал служащим успехов и процветания во имя России, а их семьям здоровья и благополучия.

    Как писала 24 июля газета ВЗГЛЯД, будущее российского Военно-морского флота связано с внедрением отечественных многофункциональных роботизированных комплексов, заявил президент России Владимир Путин.

    Тогда же военный эксперт Дандыкин заявил газета ВЗГЛЯД о том, что ВМФ России готов обеспечить безопасность Отчизны во всех районах мирового океана.

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    26 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Reuters сообщил о переносе атак ВСУ из-за отключения Starlink
    Reuters сообщил о переносе атак ВСУ из-за отключения Starlink
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на Украине затормозились после того, как подразделения ВСУ столкнулись с проблемами доступа к интернету через Starlink.

    Вооруженные силы Украины были вынуждены перенести несколько боевых миссий из-за сбоев в работе системы Starlink, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Один из украинских операторов беспилотников рассказал агентству, что его подразделению пришлось отложить ряд операций из-за неполадок в работе спутниковой связи. В материале отмечается, что ВСУ практически не способны выполнять боевые задачи без стабильного доступа к интернету, что делает работу Starlink критически важной для военных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта. Перебои в работе Starlink произошли по всему миру. Илон Маск подтвердил сбой в работе Starlink.

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