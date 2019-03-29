Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 18 копеек – до 64,76 рубля, курс евро снизился на 10 копеек – до 72,76 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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