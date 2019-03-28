Бразилия призвала «устранить» присутствие российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты не должны пытаться продлить пребывание Николаса Мадуро у власти в Венесуэле, заявил глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

По словам министра, если российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы «продлить срок пребывания Мадуро у власти», то их действия приведут к росту числа беженцев и голодающих жителей страны.

Араужу заявил, что «любые обстоятельства способствующие страданиям венесуэльского народа должны быть устранены», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как утверждает Араужу, Москва понимает, что поддержка Мадуро усилит кризис в Венесуэле, решить проблему можно только новыми выборами при руководящей роли самопровозглашенного главы Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Бразилия призвала Москву и Пекин к переговорам, надеясь убедить Россию и Китай, что для них будет выгодным мирный переход власти в Венесуэле, которая является крупным производителем нефти.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы, для достижения этой цели у американских властей имеются «все варианты».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны беспокоиться из-за отношений России и Венесуэлы, право на сотрудничество следует уважать.