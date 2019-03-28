Тело пропавшего мужчины в Калининграде нашли спустя месяц под его же балконом

В центре Калининграда обнаружили тело 39-летнего мужчины, который пропал около месяца назад, рассказали в следственном управлении СК по Калининградской области.

Труп был найден под балконом одного из домов на улице Соммера, где жил погибший, передает «Новый Калининград».

По информации следователей, смерть мужчины произошла около месяца назад, криминальных следов обнаружено не было. В настоящее время назначена судмедэкспертиза, проводится доследственная проверка.

В конце прошлого года в Московской области было найдено тело девушки, пропавшей по пути в Тулу после того, как она взяла с собой попутчика через сервис BlaBlaCar. Подозреваемый в убийстве признал вину и был арестован.