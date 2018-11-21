Найдено тело пропавшей девушки-водителя BlaBlaCar

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили об обнаружении тела 29-летней москвички Ирины Ахматовой, пропавшей по пути в Тулу после того, как она взяла с собой попутчика через сервис BlaBlaCar.

«Тело пропавшей обнаружено. Подозреваемый указал место, где его оставил», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы СКР.

В ведомстве уточнили, что тело нашли в Серпуховском районе Московской области.

Напомним, Ирина Ахматова пропала по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. В воскресенье был задержан подозреваемый в убийстве девушки. Сообщалось, что он служил в горячих точках, был судим за изнасилование и мошенничество и сбежал из психиатрической больницы. Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд арестовал его до 27 февраля.