Обвиняемый в убийстве девушки-водителя BlaBlaCar арестован

Мещанский суд Москвы арестовал до 27 февраля Виталия Чикирева, обвиняемого в убийстве директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 февраля 2019 года обвиняемому в убийстве Чикиреву Виталию», – приводит ТАСС слова представителя суда.

Между тем официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что расследование дела было передано ведущим следователям.

«По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», – сообщила она.

Напомним, накануне мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней Ирины Ахматовой, признал вину и раскаялся в содеянном.

Вечером 23 декабря 29-летняя директор двух московских ресторанов Burger King Ирина Ахматова направилась из центра Москвы на личном автомобиле марки Audi в Тулу, при этом на юге столицы она взяла попутчика, найденного через сервис BlaBlaCar.

Женщина перестала выходить на связь с родными, и на следующий день супруг обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении.

Два дня назад задержали подозреваемого в убийстве Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы.

Сообщалось, что задержанный – житель подмосковного Серпухова 1979 года рождения – служил в горячих точках, был судим за изнасилование и мошенничество. Кроме того, по информации СМИ, он сбежал из психиатрической больницы.

Тело женщины до сих пор не найдено. Сам подозреваемый заявил, что спрятал тело в лесополосе в Московской области. На допросе он заявил, что хотел ограбить женщину.