Счетная палата России увидела риски неисполнения национальных целей

Счетная палата России считает, что существуют риски неисполнения национальных целей в связи с проблемами в освоении бюджетных средств на нацпроекты, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, действительно существует. По состоянию на 1 марта по всем национальным проектам исполнение составило лишь 5,8% от запланированных показателей», – говорится в сообщении.

Аудиторы Счетной палаты считают, что проблемы есть на уровне правоприменения нормативной базы. При этом они уверены, что ряд решения для ускорения и упрощения процедуры финансирования нацпроектов ситуацию не меняет. Также контрольное ведомство говорит о проблеме доведения бюджетных средств до регионов, пишет РИА «Новости».

«Проблемы подписания соглашения между регионами и федеральным центром связаны с определением условий софинансирования для бюджетов субъектов, показателями реализации соглашений и их сроками, заключаемыми на один год, в то время как реализация нацпроектов предусматривает шестилетний период и так далее», – рассказали в Счетной палате.

В то же время ведомство отмечает, что регионам никто не запрещает «начинать процедуры реализации нацпроектов и до подписания соглашений».

«В настоящее время мы уже видим риски ненадлежащей реализации национальных проектов и, как следствие, недостижения национальных целей, что требует самого пристального внимания», – резюмировали в пресс-службе.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил о низком уровне исполнения нацпроектов регионами, несмотря на создание всех необходимых условий.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил тщательно следить за расходованием средств, выделенных для реализации национальных проектов.