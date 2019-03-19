Путин поручил Генпрокуратуре следить за расходованием средств на нацпроекты

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:47  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
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В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
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Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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            Путин поручил Генпрокуратуре следить за расходованием средств на нацпроекты

            19 марта 2019, 14:14

            Текст: Алина Назарова

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            Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры поручил тщательно следить за расходованием средств, выделенных для реализации национальных проектов.

            «Началась реализация национальных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать, беспрецедентно большие ресурсы. Нужно, чтобы они были израсходованы адресно, рационально, приносить только ожидаемый результат обществу. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

            Президент подчеркнул, что также не менее важно содействовать созданию нормативной базы для проведения нацпроектов.

            «Кроме того, за предстоящие два года через детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля – от архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым серьезным образом избавляться, но это нужно делать в высшей степени аккуратно», – добавил президент.

            Также на коллегии Генпрокуратуры Путин заявил, что подозреваемые в преступлениях должны содержаться под стражей только при соответствующей тяжести вменяемого деяния.

            Тем временем генпрокурор Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты. Он отметил, что, по сути, это дорожная карта по реализации нацпроектов. «Я вас обязываю обеспечить личный контроль за его исполнением», – сказал генпрокурор прокурорам.

            Также Чайка поручил им во взаимодействии со Счетной палатой и Росфинмониторингом принимать «все меры к соблюдению законности при использовании средств национальных проектов».

            Генпрокурор подчеркнул, что посягательства на государственные финансовые ресурсы должны получать жесткую оценку прокуроров. «Для этого шире используйте положительно зарекомендовавшую себя практику взаимодействия прокуроров с сотрудниками ФСБ. Объединение наших усилий, в том числе в ходе общенадзорных проверок, повышает их результативность», – сказал генпрокурор.

            В сфере экономики в прошлом году прокуроры проверяли правомерность расходования бюджетных средств, прозрачность закупочной деятельности, а также законность финансовых операций в кредитно-банковском секторе. Совместно с Банком России прокурорами выявлялись случаи заключения заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг у компаний, аффилированных руководству банков, реализации ликвидного имущества по заниженным ценам, вывода активов. «Например, по нашим материалам возбуждено уголовное дело в связи с растратой бывшим председателем правления банка «ФК Открытие» свыше 34 млрд рублей», – сказал Чайка.


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