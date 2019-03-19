Путин поручил Генпрокуратуре следить за расходованием средств на нацпроекты

Президент Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры поручил тщательно следить за расходованием средств, выделенных для реализации национальных проектов.

«Началась реализация национальных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать, беспрецедентно большие ресурсы. Нужно, чтобы они были израсходованы адресно, рационально, приносить только ожидаемый результат обществу. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что также не менее важно содействовать созданию нормативной базы для проведения нацпроектов.

«Кроме того, за предстоящие два года через детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля – от архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым серьезным образом избавляться, но это нужно делать в высшей степени аккуратно», – добавил президент.

Также на коллегии Генпрокуратуры Путин заявил, что подозреваемые в преступлениях должны содержаться под стражей только при соответствующей тяжести вменяемого деяния.

Тем временем генпрокурор Юрий Чайка подписал специальный приказ об организации подчиненными надзора за расходованием средств, выделенных на национальные проекты. Он отметил, что, по сути, это дорожная карта по реализации нацпроектов. «Я вас обязываю обеспечить личный контроль за его исполнением», – сказал генпрокурор прокурорам.

Также Чайка поручил им во взаимодействии со Счетной палатой и Росфинмониторингом принимать «все меры к соблюдению законности при использовании средств национальных проектов».

Генпрокурор подчеркнул, что посягательства на государственные финансовые ресурсы должны получать жесткую оценку прокуроров. «Для этого шире используйте положительно зарекомендовавшую себя практику взаимодействия прокуроров с сотрудниками ФСБ. Объединение наших усилий, в том числе в ходе общенадзорных проверок, повышает их результативность», – сказал генпрокурор.

В сфере экономики в прошлом году прокуроры проверяли правомерность расходования бюджетных средств, прозрачность закупочной деятельности, а также законность финансовых операций в кредитно-банковском секторе. Совместно с Банком России прокурорами выявлялись случаи заключения заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг у компаний, аффилированных руководству банков, реализации ликвидного имущества по заниженным ценам, вывода активов. «Например, по нашим материалам возбуждено уголовное дело в связи с растратой бывшим председателем правления банка «ФК Открытие» свыше 34 млрд рублей», – сказал Чайка.