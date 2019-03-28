Предложено в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции

Минсельхоз предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции: с 50 до 150 тыс. тонн, говорится в приказе ведомства.

При этом ранее Минсельхоз предлагал увеличить квоту до 100 тыс. тонн, то есть в два раза, пишет «Интерфакс».

В 2018 году Россия сняла ограничение на число компаний из Турции, поставляющих томаты, сохранив размер квоты в размере 50 тыс. тонн. При этом до запрета экспорт томатов составлял 360 тыс. тонн в год.

Отмечается, что на начало декабря 2018 года выделенная квота на поставку томатов из Турции не была выбрана. В Минсельхозе добавили, что сети не испытывают большую потребность в томатах.

Напомним, после инцидента с российским истребителем с 1 января 2016 года запретили импорт томатов, а также других овощей и фруктов из Турции. После извинений запреты стали смягчаться, однако томаты все так же были запрещены, так как являлись основной статьей турецкого экспорта овощей в Россию. Ввоз томатов возобновился 1 ноября 2017 года.