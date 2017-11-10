Россия сняла ограничение на число поставщиков томатов из Турции

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НОВОСТЬ ЧАСА:С резиденции генконсула в Сиэтле сняли флаг России
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По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
Россия закончила создание важнейшего проекта для Севера
Политика Пашиняна угрожает урегулированию в Нагорном Карабахе
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
В эпическом диспуте Чубайса и Касперской столкнулись российские элиты
Эдуард Биров, журналист
В короткой дискуссии произнесено много откровенного, но я приведу только по одной фразе Чубайса и Касперской относительно принципиального вопроса суверенитета, чтобы понять ту развилку, на которой находится наша страна. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
200 лет назад русский царь сделал щедрый подарок молдавским элитам
Игорь Иваненко, политолог, историк
В массовом сознании существует миф о том, что вся провинция от Черного моря до верховьев Днестра отошла в начале XIX века от Молдавского княжества к Российской империи. На самом деле это далеко не так. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Когда урбанизм становится опаснее фашизма
Антон Крылов, журналист
Проекты «как нам обустроить Россию» появляются чуть ли не еженедельно. Почти случайно выяснилось, что в правительстве, оказывается, обсуждаются две кардинально противоречащие друг другу концепции развития страны. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»
В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договорПодробности...
В Москве прошла ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооруженийПодробности...
Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
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