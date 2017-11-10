Россия сняла ограничение на число поставщиков томатов из Турции

С 1 мая Россия снимает ограничение на число компаний из Турции, поставляющих томаты.

При этом сохраняется общая квота на поставки – 50 тыс. тонн в год, передает РИА «Новости».

Данное решение Москва приняла после встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, которая состоялась 23 апреля.

По данным на конец апреля, Турция уже поставила в Россию 17 тыс. тонн томатов.