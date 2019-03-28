Хабаровское УФСБ возбудило дело о махинациях в лесной отрасли на 10 млрд рублей

Уголовное дело о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае на 10 млрд рублей, в рамках которого проводятся следственные действия с экс-губернатором региона Виктором Ишаевым, возбуждено управлением ФСБ по Хабаровскому краю, сообщили источники в силовых структурах.

«Уголовное дело по материалам проверки управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе было возбуждено УФСБ по Хабаровскому краю», – сказал источник ТАСС, не уточнив, передавалось ли оно для расследования в иное следственное подразделение, в частности в СК России.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что бывшему губернатору Хабаровского края, экс-полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и мошенничестве в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Сейчас с Ишаевым проводятся следственные действия, его допрашивают. В то же время другой источник сообщил, что в отношении бывшего губернатора пока не оформлен протокол о задержании.

По данным Генпрокуратуры, с октября 2013 года по сентябрь 2018 год бывший чиновник правительства Хабаровского края, курировавший реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории региона, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым. Несмотря на неисполнение обязательств в рамках проекта по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду ущерб в размере более 9 млрд рублей.

Следователями возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ («Пособничество в превышении должностных полномочий»).

Параллельно с задержанием Ишаева в рамках того же уголовного дела проводятся обыски в здании правительства Хабаровского края. Кроме того, правоохранители пришли с обысками в офисы членов семьи Ишаева, а также в ряд коммерческих организаций Хабаровска.

В рамках этого дела были на протяжении двух недель проводились обыски в правительства Хабаровского края. Так, 18 марта сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края. 20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Кроме того, был арестован второй фигурант дела – крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 1 млрд рублей.