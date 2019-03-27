Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупных размерах, будет содержаться в следственном изоляторе «Лефортово».

Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис, передает ТАСС.

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества. В суде он отверг все обвинения и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Защита предлагала в суде 1 млрд рублей в залог за освобождение экс-чиновника, однако Басманный суд Москвы арестовал его до 25 мая.