Активисты ОНФ направили сшитые красные ленточки ответственным за открытие неготового спорткомплекса в Самаре представителям подрядчика ЗАО «Волгатрансстрой-9».

Вручение прошло в стенах торжественно открытого почти пять лет назад тренировочного ледового комплекса «МТЛ Арена 2», который до настоящего момента не введен в эксплуатацию, говорится на сайте ОНФ.

Остальным ответственным чиновникам, принимавшим участие в его открытии, ленточки направили по почте – на встречу те не пришли. Теперь ОНФ направит заявление на имя прокурора Самарской области с просьбой проверить все обстоятельства строительства этого объекта, стоимость которого составила 572 млн руб.

Объект, строившийся с 2007 года., был торжественно открыт 12 сентября 2014 года. и, проработав некоторое время, закрылся. Выделенные с 2015 по 2018 годы областным правительством дополнительные средства на строительно-монтажные работы также не помогли ввести комплекс в строй. Общая сумма средств, потраченных за период строительства, составила 572 млн 433 тыс. рублей, затраты на содержание объекта по состоянию на декабрь 2018 года – 7 млн 879 тыс. рублей. При этом эти затраты продолжают расти.

«У меня вызывает недоумение то, что ранее состоялось торжественное открытие комплекса. Чиновники не выполнили взятые на себя обязательства. Два года назад, в марте 2017 года, я направил депутатский запрос с просьбой предоставить информацию по поводу строительства тренировочного комплекса. В третьем по счету ответе на мое письмо от 22 января 2018 года врио заместителя председателя правительства региона Александр Баландин сообщил, что окончание работ запланировано на четвертый квартал 2018 года, но, увы, спортивный комплекс так до сих пор не работает», – рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Прокуратура Октябрьского района Самары признала ввод объекта в эксплуатацию незаконным. Также, по информации активистов ОНФ, произведенные в 2017–2018 годах работы в здании ни к чему не привели.

«Пусть сшитая белыми нитками красная ленточка станет символом невыполненных обещаний чиновников. Уверен, что после этой акции глава региона сделает соответствующие выводы о работе некоторых своих подчиненных и проведет самую серьезную внутреннюю проверку, а также возьмет на личный контроль эту проблему. Мы также направим заявление на имя прокурора Самарской области для того, чтобы были названы виновные должностные лица, чьи действия привели к плачевному результату», – подытожил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.