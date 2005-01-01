Трамп одержал победу над Конгрессом США

Американские конгрессмены не смогли отменить первое вето Дональда Трампа за время его президентства, сообщают СМИ.

За отмену вето проголосовал 181 член Палаты представителей Конгресса США при необходимых 290. Сенат США не будет проводить собственное голосование, передает «Интерфакс» со ссылкой на Hill и Associated Press.